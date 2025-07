Israel vai enviar uma delegação ao Catar para negociações de cessar-fogo com o Hamas

Na sexta-feira (4), o grupo terrorista anunciou que aceitou uma proposta de cessar-fogo de 60 dias com Israel, apresentada pelos Estados Unidos.

Por Redação g1

05/07/2025 14h27 Atualizado há 29 minutos

Israel decidiu neste sábado (5) enviar uma delegação ao Catar para negociações sobre um possível acordo de cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza. A informação é do Canal 12 de Israel, citando um alto funcionário israelense.

Ainda não está claro se a delegação viajará ao Catar já neste sábado ou no domingo.

Na sexta-feira (4), o grupo terrorista Hamas anunciou que aceitou uma proposta de cessar-fogo de 60 dias com Israel, apresentada pelos Estados Unidos. A proposta final para o cessar-fogo está sendo elaborada pelo Catar e pelo Egito. Detalhes da proposta não foram revelados.

O Hamas afirmou que está pronto para iniciar negociações finais sobre o mecanismo de implementação do acordo. Segundo uma autoridade do Hamas ouvida pela agência Reuters, o grupo enviou aos mediadores do Catar e do Egito uma resposta considerada “positiva”, que deve “facilitar a obtenção do acordo”.

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que havia apresentado um texto final para o cessar-fogo. Caso seja aprovado, será a terceira trégua desde o início da guerra, que já dura quase 21 meses.

Na terça-feira (1º), Trump disse que Israel havia concordado “com as condições necessárias para finalizar” o cessar-fogo, e que o período de 60 dias seria usado para avançar em negociações que buscam encerrar a guerra de forma definitiva.

Até o momento, o governo israelense não comentou as declarações de Trump. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve se reunir com o presidente dos EUA na segunda-feira (7), em Washington.

Trump declarou que pretende ser “muito firme” ao cobrar de Netanyahu um cessar-fogo rápido em Gaza. “Esperamos que aconteça. E esperamos que aconteça em algum momento da próxima semana”, disse Trump a repórteres mais cedo nesta semana. “Queremos tirar os reféns de lá.”

A guerra na Faixa de Gaza começou em 7 de outubro de 2023, após terroristas liderados pelo Hamas invadirem Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns — a maioria civis.

Desde então, a campanha militar israelense matou mais de 56 mil palestinos, segundo autoridades controladas pelo Hamas. Grande parte do território de Gaza foi devastado, e a maioria da população está deslocada. A desnutrição generalizada é uma preocupação crítica.