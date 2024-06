Irmã Ellen será homenageada com a medalha de maior honraria de Mossoró

Maior honraria do Município, a medalha Prefeito Rodolfo Fernandes será entregue pela Prefeitura de Mossoró nesta quinta-feira (13). A comenda vai homenagear, em vida, a missionária e educadora Lisonete Scherzinger, conhecida como Irmã Ellen do Lar da Criança Pobre de Mossoró.



O trabalho da Irmã Ellen à frente do Lar da Criança Pobre é reconhecido e admirado por toda a população mossoroense. O abrigo fundado em 1979 é dirigido por Lisonete e ajuda crianças e famílias carentes de toda a região, além de acolher animais abandonados em situação de risco.

A comenda será entregue pelo Município de forma honrosa à Irmã Ellen no Lar da Criança Pobre. A homenagem acontece no dia em que Mossoró celebra 97 anos de resistência e bravura à invasão do bando de Lampião.

“Vamos entregar a maior honraria da cidade a uma grande missionária. Irmã Ellen tem sua trajetória admirada por Mossoró, pelo seu afeto, carinho e bondade pela cidade. A frente do Lar da Criança Pobre demonstra seu zelo e cuidado com aqueles que mais precisam. O município, como cidade acolhedora, reconhece toda sua dedicação e trabalho pelo nosso povo”, disse Frank Felisardo, secretário municipal interino de Cultura.