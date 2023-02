IR 2023: prazo para empresas mandarem informe de rendimento termina amanhã

Fonte: Tribuna do Norte

Na próxima terça-feira (28), termina o prazo para que empresas, bancos e corretoras de valores enviem os informes de rendimento para a declaração do imposto de renda deste ano aos seus funcionários e clientes. Entre as informações que devem constar no documento do empregador estão os valores de todos os salários recebidos ao longo do ano e do 13° salário.

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), vale lembrar, também precisam dos informes de rendimento. O documento é uma forma da Receita Federal fiscalizar se há ou não divergências nas informações e os documentos podem ser consultados pela internet no site ou no aplicativo Meu INSS.

Caso o cidadão não receba o IR até março, seja por e-mail ou via correios, é preciso entrar em contato com a empresa/banco para resolver o problema. Caso a instituição não envie, o problema deve ser comunicado à Receita Federal.

O prazo para a entrega das declarações do IR será de 15 de março a 31 de maio. De acordo com a Receita, o intervalo maior do que o dos anos anteriores vai permitir que todos os contribuintes possam usufruir da declaração pré-preenchida desde o início.