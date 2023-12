IPVA 2024: veja calendário de pagamento do imposto no Rio Grande do Norte

O governo do Rio Grande do Norte publicou o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2024. O tributo obrigatório é pago pelos proprietários de veículos anualmente. O calendário começa em março e segue até dezembro, sempre nos dias 10, 11 ou 12 de cada mês.

A publicação do governo no Diário Oficial da quarta-feira (27) também apresenta o valor que será pago por tipo e ano do veículo. Carros com mais de 10 anos de uso são isentos do imposto.

Entre os contribuintes há quem terá que desembolsar mais de R$ 48.8 mil para pagar, por exemplo, o IPVA de um carro como um Porsche 911 turbo 2023. Veja o valor do imposto por veículo na publicação no Diário Oficial (aqui). A tabela com valor de cada tipo de veículo vai da página 21 à página 40 da publicação.

O imposto terá desconto de 5% para pagamentos em cota única, ou seja, à vista. Quem desejar, ainda poderá pagar o imposto dividido em sete parcelas. No entanto, o tributo só pode ser parcelado se for superior a R$ 100.

Calendário

Segundo a portaria da Secretaria Estadual de Fazenda, o calendário de pagamento do IPVA vai começar dia 11 de março, para veículos com placas de final 1 e 2.

Os últimos a entrarem no calendário, os veículos com placas de final 9 e 0 começam a pagar o imposto no dia 10 de junho.

Calendário de pagamento do IPVA 2024 para veículos automotores no Rio Grande do Norte

Final da placa Cota única ou 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela

1 e 2 11/03/2024 10/04/2024 10/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 10/09/2024

3 e 4 10/04/2024 10/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 10/09/2024 10/10/2024

5, 6, 7 e 8 10/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 10/09/2024 10/10/2024 11/11/2024

9 e 0 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024

Calendário de pagamento do IPVA para veículos aéreos e aquáticos em 2024 no RN

Cota única ou 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela

11/03/2024 10/04/2024 10/05/2024 10/06/20