Ipespe/XP: Lula fica estável na liderança, e Bolsonaro oscila dentro da margem de erro

Brasil de Fato | Brasília (DF) |

Uma nova pesquisa da Ipespe, encomendada pela corretora XP Investimentos, divulgada nesta sexta-feira (13), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida pelo Palácio do Planalto. Clique aqui para fazer o download da íntegra.

Com 44% das intenções de voto, Lula possui dois pontos percentuais a menos do que todos os outros candidatos somados (46%). Considerando a margem de erro de 3,2 pontos para mais ou para menos, o petista segue com chance de vitória no primeiro turno. Para isso, precisa superar numericamente os votos de todos os oponentes.

Lula manteve o mesmo percentual da pesquisa anterior, publicada há 15 dias. Enquanto isso, Bolsonaro oscilou positivamente em 1 ponto percentual e chegou a 32%. O levantamento confirma pesquisas divulgadas por outras empresas nos últimos dias, apontando que a redução de vantagem entre os dois, motivada pela saída de Sergio Moro (União Brasil) da disputa, foi interrompida.

Depois de Lula e Bolsonaro, aparece Ciro Gomes (PDT), com 8% das intenções de voto. O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) tem 3%, e o deputado federal André Janones (Avante), 2%. A senadora Simone Tebet (MDB) registrou 1%. Luiz Felipe D’Avila (Novo), Vera Lucia (PSTU), José Maria Eymael (DC) e Luciano Bivar (União Brasil) não pontuaram. Brancos e nulos somam 7% e não sabem ou não responderam, 3%.

No segundo turno mais provável, Lula apareceu com 54% das intenções de voto, mesmo patamar da pesquisa anterior. Bolsonaro cresceu um ponto e chegou a 35%. Em outros cenários, o petista também vence contra Ciro Gomes e João Doria. Considerando a margem de erro, o atual presidente empataria com o pedetista e o tucano.

O Ipespe entrevistou telefone com 1 mil entrevistados, de 16 anos ou mais, entre os dias 9 e 11 de maio. O nível de confiança é de 95,5%. A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02603/2022. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Análise

No Twitter, o cientista político Antônio Lavareda, responsável pelos estudos eleitorais do Ipespe, fez uma análise sobre a nova edição da pesquisa. Segundo ele, o cenário da corrida pelo Palácio do Planalto é de “engessamento”, já que o percentual de eleitores que já definiram os seus votos é muito superior ao que costuma ocorrer nas eleições anteriores