Ipespe: aprovação do governo Lula cresce a 50% e sai do saldo negativo

A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu e atingiu os 50%, de acordo com pesquisa Pulso Brasil/Ipespe divulgada nesta quinta-feira (25). Com isso, o índice está numericamente superior ao da desaprovação à administração federal, que é de 48%.

Foram ouvidas 2.500 pessoas em todas as regiões do país entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95,45%.

Em relação à rodada anterior, divulgada em julho, o índice de desaprovação recuou três pontos percentuais. Simultaneamente, a aprovação avançou sete pontos percentuais.

De acordo com o levantamento, a aprovação ao governo Lula é “superlativa entre os eleitores de esquerda (95%), mas superou a desaprovação também entre eleitores do centro (49%) e da classe média (51%)”.