Ipec: Lula tem 47% de intenção de votos, enquanto Bolsonaro permanece com 31%

São Paulo – Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (19) mostra que o candidato da coligação Brasil da Esperança, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ampliou em um ponto a vantagem à frente da corrida presidencial sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Lula, marcou 47% das intenções de voto e Bolsonaro voltou a receber os mesmo 31% da pesquisa anterior, do dia 12. Há uma semana, a distância era de 15 pontos. Além disso, Lula supera também a soma dos demais adversários, que é de 45%. Desse modo, a 13 dias da eleição presidencial, cresce a possibilidade de Lula ser eleito já no primeiro turno.

O levantamento de hoje mostra estagnação também da candidatura de Ciro Gomes (PDT), que segue com os mesmos 7% das intenções de votos da semana passada. Em quarto lugar vem Simone Tebet (MDB), que passou de 4% para 5%. Soraya Thronicke (UB) aparecem com 1%.

Os números da pesquisa Ipec

Lula (PT): 47% (46% na pesquisa anterior, em 12 de setembro)

Jair Bolsonaro (PL): 31% (31% na pesquisa anterior)

Ciro Gomes (PDT): 7% (repetiu índice)

Simone Tebet (MDB): 5% (4% na pesquisa anterior)

Felipe d’Avila (Novo): 1% (1% na pesquisa anterior)

Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (1% na pesquisa anterior)

Os demais candidatos – Felipe d’Avila (Novo), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB) e Sofia Manzano (PCB) – não chegaram a 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somaram 6%, enquanto 4% declararam não saber ou preferiram não opinar.

Votos válidos

Na contagem dos votos válidos, em que são excluídos os votos em branco e os nulos, Lula lidera a disputa e seria eleito já no primeiro turno.:

Lula: 52% (51% na pesquisa anterior)

Bolsonaro: 34% (35% na anterior)

Ciro: 7% (8%)

Tebet: 5% (4%)

Soraya Thronicke : 1% (1% na pesquisa anterior)

Pesquisa espontânea

Na resposta espontânea, a que mais se aproxima ao dia da votação, os números de Lula e Bolsonaro seguem próximos da estimulada. Nesta modalidade não são mostrados os nomes dos candidatos:

Lula: 45% (44% na pesquisa anterior)

Bolsonaro: 29% (30% na anterior)

Ciro (PDT): 5% (4%)

Tebet (MDB): 3% (2%)

Branco/nulo: 7% (7% na pesquisa anterior)

(7% na pesquisa anterior) Não sabe/não respondeu: 11% (12% na pesquisa anterior)

Assim, Lula teria 55% dos votos válidos, o que também o levaria à vitória já em 2 de outubro. Bolsonaro ficaria com 36%

2º turno

A pesquisa divulgada hoje também fez teste para um eventual segundo turno das eleições 2022. O Ipec testou apenas uma disputa entre Lula e Bolsonaro. O resultado aponta que o candidato do PT teria hoje 54% de intenção de votos e seria vencedor. Por sua vez, o atual presidente seria o escolhido de 35% dos eleitores. Brancos e nulos foram 8% e os 3% restantes, não souberam ou não responderam.

Na simulação de segundo turno do estudo Ipec da semana passada, Lula marcou 51% e Bolsonaro, os mesmos 35%.

Encomendada pela Rede Globo, o Ipec (antigo Ibope) ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00073/2022.

Rede Brasil Atual