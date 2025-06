Invictos: o balanço das estreias dos brasileiros no Mundial de Clubes

CNN Brasil

Os clubes brasileiros fizeram bonito na primeira rodada do Mundial de Clubes. Ninguém perdeu, mesmo com confrontos diante das equipes europeias, consideradas as mais fortes da competição intercontinental.

Flamengo e Botafogo venceram seus respectivos adversários, enquanto Palmeiras e Fluminense conseguiram segurar os poderosos Porto e Borussia Dortmund. Todos estão em boa situação para tentarem vaga no mata-mata.

A CNN preparou um balanço das estreias de cada clube, em ordem cronológica dos fatos.

Palmeiras 0 x 0 Porto

A equipe de Abel Ferreira foi superior aos portugueses em jogo válido pelo Grupo A. Ainda que o Porto sofresse com desfalques, foi o Palmeiras que se destacou e teve mais chances de vencer.

Weverton salvou quando necessário, é verdade, mas os brasileiros terminaram com mais posse de bola e finalizações. Estêvão, Richard Ríos e Maurício poderiam ter decretado a vitória alviverde.

O resultado não foi ruim, já que o Porto é considerado o grande adversário do grupo. Agora, o Palmeiras terá o Inter Miami e o Al-Ahly pela frente e, com duas vitórias, pode até ser líder do certame.

O resultado era fundamental, já que o Botafogo terá PSG e Atlético de Madrid pela frente nas próximas rodadas. Se conseguir pelo menos um empate em qualquer duelo, terá chances de se classificar.

Flamengo 2 x 0 Espérance

Outro brasileiro que estreou com aquilo que se esperava. O Flamengo até sofreu menos que o Botafogo, especialmente na etapa inicial, quando dominou totalmente o Espérance.

A equipe de Filipe Luís teve 20 minutos ruins no segundo tempo, mas, em seu pior momento no jogo, conseguiu o segundo gol que deu tranquilidade na partida. Arrascaeta e Luiz Araújo balançaram as redes para o Rubro-Negro.

Botafogo 2 x 1 Seattle Sounders

O Glorioso fez seu dever de casa. Mesmo jogando na casa do adversário, se impôs e marcou dois gols no primeiro tempo para encaminhar a vitória, com Jair e Igor Jesus.

Na etapa complementar, a equipe de Renato Paiva sofreu mais e até concedeu um gol ao Seattle, que jogava diante da sua torcida no Lumen Field, mas conseguiu os três pontos.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o Chelsea pela frente, que também venceu na estreia. Quem conseguir os três pontos encaminha a vaga às oitavas de final.

Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund

A grande exibição dos brasileiros contra europeus ficou por conta do Tricolor das Laranjeiras. A equipe de Renato Portaluppi dominou o Borussia Dortmund, especialmente no primeiro tempo, quando não deixou os alemães passarem do meio-campo.

Everaldo teve a grande chance do Fluminense na etapa complementar, mas desperdiçou. Nos 45 minutos finais, o banco mais homogêneo do Borussia igualou as ações, e o jogo ficou bem franco.

Passado o maior desafio, o Tricolor terá Mamelodi Sundowns e Ulsan HD pela frente. Nos mesmos moldes do Palmeiras, a equipe carioca pode terminar na liderança com vitórias sobre adversários teoricamente inferiores.