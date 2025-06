Investigações sobre corrupção na Allyson vão para o MPF

O Blog do Dina revelou que as investigações que envolvem suspeitas de fraudes em licitação e corrupção na gestão do prefeito Allyson Bezerra (UB) migraram para a esfera federal.

O Ministério Público Federal (MPF) que havia arquivado o caso da praça do basquete (história que continuou sendo investigada pelo MPRN) reavaliou o caso a partir do surgimento de novas evidências de mau uso de recursos federais.

Segundo a reportagem de Dinarte Assunção, todo o caso foi encaminhado para ser analisado em nível de Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5).

“Inicialmente, o MPF havia decidido arquivar um dos trechos do inquérito. No entanto, o surgimento de novos indícios levou o órgão a reavaliar a decisão e a requerer a federalização do caso. O encaminhamento ao TRF-5 reforça a gravidade dos fatos em investigação e amplia o alcance da apuração”, diz o texto do Blog do Dina.

“A transferência indica uma inflexão na postura do MPF diante do caso e representa um novo capítulo na crise enfrentada pela gestão municipal de Mossoró, que agora será analisada sob a jurisdição federal”, complementou.

Lembrando

No último dia 2 de junho, o Blog do Barreto publicou reportagem mostrando que os novos fatos revelados pela série de reportagens “Os Segredos de Allyson” havia virado pelo avesso as motivações para o MPF arquivar o caso da Praça do Basquete.

