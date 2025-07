Investigação sobre tráfico de armas leva a prisões, apreensão de armamento e veículos de luxo no RN e PE

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (Ficco/RN) deflagrou, nesta quinta-feira 31, a Operação Bate Lata com o objetivo de investigar uma organização criminosa oriunda do Rio Grande do Sul, suspeita de envolvimento com o comércio ilegal de armas de fogo, munições e outros crimes. A operação contou com apoio da Ficco de Pernambuco.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas (Ujudocrim) do TJRN, sendo dois nos municípios de Extremoz, no RN, e dois na Ilha de Itamaracá (PE). Três pessoas foram presas em flagrante por posse de arma de fogo ou acessório de uso restrito.

Durante a ação, foram apreendidos armamentos, incluindo uma pistola Glock calibre .45 com seletor de rajada, uma pistola Arex 9mm, um kit de adaptação de arma, farta quantidade de munições e carregadores, inclusive estendidos. Também foram recolhidos veículos de luxo — um deles blindado — além de bolsas, joias, mídias e documentos.

Em um dos endereços, a força-tarefa também deu cumprimento a dois mandados de prisão. Um deles era uma preventiva por homicídio qualificado, expedida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O outro, por condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, da 2ª Vara Regional de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

Antes da operação desta quinta-feira, os investigadores já haviam localizado uma remessa de armamento no dia 14 de julho, no município de Alhandra/PB. Nessa ocasião, foram apreendidos 12 carregadores (sendo 8 de pistola e 4 de fuzil), 4 pistolas, 1 revólver, 2 coletes balísticos e 2.455 munições de diversos calibres.

A Ficco/RN é composta pela Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal do Rio Grande do Norte, atuando de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado.