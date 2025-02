Internacionalização – Inscrições abertas para bolsas de pós-graduação na Universidade Agrícola da China

A Universidade Agrícola da China está com inscrições abertas para seleção de alunos para os programas de pós-graduação, em níveis de mestrado e doutorado. Os estudantes selecionados receberão bolsa que cobre as mensalidades do curso, alojamento, subsídio de subsistência e seguro.

A Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Diri/Uern), chama atenção dos egressos dos cursos de graduação da Uern, com afinidade em alguma das áreas de estudo, para a candidatura e a oportunidade de realizar o estudo em outro país.

As áreas de estudo contempladas são: Proteção de plantas; Agronomia e Biotecnologia; Horticultura; Ciências de Alimentos e Engenharia Nutricional; Ciências do Ambiente; Engenharia Agrícola; Economia; Ciências Humanas e Estudos Sociais; Desenvolvimento Internacional e Agricultura Global; Tecnologia da Informação e Engenharia Elétrica e Ciências e Tecnologias de Animais.

O candidato deverá realizar a sua inscrição no sistema da CAU, através do link https://apply.cau.edu.cn/, até o dia 28 de fevereiro de 2025.

Os documentos necessários para a inscrição são:

Formulário de inscrição preenchido (http://apply.cau.edu.cn/ → “Account Sign In” → “Register”)

Passaporte com validade superior a dezembro de 2025;

Diploma de maior titulação com tradução juramentada (inglês);

Histórico escolar de graduação e/ou pós-graduação (se houver), com tradução juramentada (inglês);

Duas cartas de recomendação assinadas por professores com titulação maior;

Currículo detalhando experiências de trabalho e estudos;

Um projeto de pesquisa/plano de trabalho contendo no mínimo 1000 palavras (inglês ou chinês);

Formulário de Registro de Exame Físico para Estrangeiros (disponível em http://www.csc.edu.cn/uploads/forms/foreinphy.pdf);

Certidão de Antecedentes Criminais;

Artigos acadêmicos publicados, patentes ou outras realizações acadêmicas (originais ou cópias);

Notificação de pré-admissão emitido pelo programa para o qual pretende se inscrever;

Certificado de proficiência:

Para cursos que serão ofertados em inglês: IELTS 6.0 / TOEFL 90;

Para cursos que serão ofertados em chinês: HSK-4 em período válido.