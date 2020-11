Interior do RN elege primeira mulher trans vereadora

No pleito desse domingo, 15, o município de Carnaúba dos Dantas elegeu Thabatta Pimenta, a primeira mulher transexual eleita vereadora no Estado do Rio Grande do Norte. Foi a segunda vez que a candidata disputou o cargo.

Thabatta concorreu pela primeira vez em 2016, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), ocasião em que conquistou 320 votos, mas em decorrência das coligações, não conseguiu ser eleita.

Neste ano, ela competiu pelo cargo filiada ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS), e os 267 votos obtidos foram suficientes para que ela conseguisse uma vaga na Câmara Municipal da cidade.

Em seu perfil numa rede social, Thabatta agradeceu os votos de seus eleitores, ‘’Obrigada, Carnaúba dos Dantas. Vocês acabam de eleger a primeira mulher trans vereadora do Rio Grande do Norte’’, declarou.

Para sua campanha eleitoral, Thabatta Pimenta conseguiu somente R$ 1 mil através da doação de um apoiador. O gasto total da campanha foi de R$ 1.150, para produção de um jingle e do material gráfico.