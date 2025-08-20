Interessados têm até 72h para se cadastrar em leilão de veículos do Detran/RN

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) realiza, na próxima terça-feira (26), um leilão online de veículos do tipo maior lance, com 100 lotes disponíveis, sendo 71 aptos à circulação e 29 destinados à sucata. O leilão será realizado exclusivamente de forma online, e os interessados devem se cadastrar no site da Lance Certo Leilões com, no mínimo, 72 horas de antecedência à data do evento.

Entre os veículos aptos à circulação, há motocicletas e carros de passeio, com lances iniciais que variam de R$ 700,00 a R$ 75.000,00, valor referente a um modelo BMW XR5, ano 2015. O pregão já está aberto, e os participantes cadastrados podem realizar lances a partir dos valores estipulados na avaliação inicial dos bens.

Os lotes que vão a leilão estão retidos nos pátios do Detran situados nas cidades de São Gonçalo do Amarante (Av. Ruy Pereira dos Santos, nº 2565, Bairro Olho D’Água), Mossoró (Av. Centenária, nº 1000, Bairro Aeroporto 1) e Caicó (ROD RN 288, KM 1.1, Zona Rural). Os interessados podem visitar essas localidades na próxima sexta-feira (22) e segunda-feira (25), das 8h às 16h, para verificar in loco as condições dos veículos que vão a leilão. A relação dos lotes, fotografias e lances iniciais também estão disponíveis no site da Lance Certo Leilões.

É importante ressaltar que os lotes classificados como sucata só podem ser arrematados por empresas de desmontagem credenciadas junto ao Detran. O arrematante será responsável por todas as despesas relacionadas à regularização do veículo, incluindo licenciamento, IPVA, emplacamento e transferência de propriedade (inclusive em caso de mudança de município), válidas a partir do exercício de 2025. No caso de veículos para sucata, o comprador deverá arcar apenas com as taxas de baixa da sucata e do gravame, se houver.

Os proprietários de veículos notificados no Edital de Leilão 007/2025 podem acionar a Comissão de Leilões para regularizar e retirar os veículos antes da conclusão do leilão, no horário das 8h às 14h, na sede do Detran, localizada na Av. Perimetral Leste, 113 – Cidade da Esperança, Natal/RN. Antes do atendimento, é necessário realizar o agendamento prévio no Portal de Serviços do Detran (portal.detran.rn.gov.br), na opção Agendamentos > Veículos > Liberação de Veículos Apreendidos.

O edital pode ser consultado no site www.lancecertoleiloes.com.br. Para mais informações sobre o leilão, estão disponíveis os telefones (84) 99865-2897, (84) 3223-4146 e o e-mail [email protected].