rotina de profissionais e pacientes ao acelerar análises e melhorar a experiência no atendimento. Segundo dados de 2024 da Medscape, 39% dos radiologistas brasileiros já utilizam IA para facilitar a interpretação de exames e reduzir erros — um sinal claro da crescente integração da tecnologia na área de diagnóstico por imagem. A expectativa é de que as ferramentas com IA sejam cada vez mais utilizadas para reduzir burocracias, aumentar a eficiência operacional e reforçar a segurança do paciente. Com elas, os exames passam a ser processados em segundos, comparados automaticamente a imagens anteriores e encaminhados para um radiologista que, mesmo à distância, acessa os dados, interpreta os resultados com o auxílio de inteligência artificial e emite o laudo quase em tempo real. Esse fluxo reduz atrasos críticos em diagnósticos, padroniza protocolos clínicos e aumenta significativamente a segurança e a assertividade no cuidado ao paciente. Na ortopedia, por exemplo, a IA revoluciona o diagnóstico ao analisar imagens com precisão, identificando fraturas, artroses ou tumores ósseos de forma ágil. Ela prioriza casos urgentes, monitora a evolução de lesões e até sugere tratamentos personalizados, reduzindo erros e otimizando o tempo do médico. “As ferramentas disponíveis têm transformado a medicina diagnóstica com tecnologia avançada e inteligência artificial, sendo um apoio importante para o profissional e essenciais para a experiência de quem está sendo atendido”, destaca Christiano Berti, diretor da Unidade de Medicina Diagnóstica da MV. Lançamento na 55ª Jornada Paulista de Radiologia A MV, referência no desenvolvimento de software para a área da saúde, participa da 55ª edição da Jornada Paulista de Radiologia, que acontece de 1 a 4 de maio de 2025, em São Paulo (SP). Entre os destaques, está o lançamento do novo portfólio de inteligência artificial da plataforma VIVACE, o mais robusto catálogo aplicado ao diagnóstico por imagem, reunindo 70 inteligências artificiais especializadas, focadas em diferentes patologias e regiões do corpo, atuando de forma integrada a diversos módulos para agilizar e aprimorar os diagnósticos. “A inteligência artificial veio para revolucionar a radiologia, trazendo mais produtividade, agilidade e segurança ao médico e ao paciente. Com o portfólio extenso do VIVACE, o radiologista passa a ter uma prévia dos recursos específicos para cada caso, otimizando diagnósticos e personalizando tratamentos. É a tecnologia precisa ao alcance do profissional”, afirma Berti. Durante o evento, o público poderá conhecer de perto outras novidades da MV no estande da empresa, incluindo o novo Cockpit em HTML, compatível com Mac, e o VIVACE SaaS. A área de Medicina Diagnóstica da MV conta com dois importantes selos de qualidade: a certificação nacional MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro) e o internacional CMMi Nível 3 (Capability Maturity Model Integration). A empresa é a primeira do país a receber essa certificação na área de software para PACS. Serviço – MV na 55ª Jornada Paulista de Radiologia (JPR) Dias: 1 a 4 de maio