Integrantes do Judiciário, familiares e amigos se despedem do desembargador Virgílio Macêdo Jr.

O corpo do desembargador Virgílio Macêdo Jr., do Tribunal de Justiça do RN, foi sepultado no final da tarde desta segunda-feira (15/7), no Cemitério Morada da Paz, reunindo familiares, amigos, magistrados, servidores do Judiciário, autoridades e representantes da sociedade civil. Ele faleceu na noite desse domingo (14/7), aos 64 anos, em decorrência de uma pneumonia. A Presidência da Corte de Justiça declarou luto oficial de três dias.