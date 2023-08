Instituto realiza Campanha de Adoção Animal em Mossoró

No mês de agosto, os voluntários do Instituto Ampara irá promover a 1ª Campanha de Adoção Animal Itinerante. A ideia é levar o evento de adoção para quatro bairros de Mossoró, um em cada final de semana de agosto, para viabilizar o encontro de famílias que querem realizar uma adoção responsável com os animais que vivem no abrigo do Instituto.

Para abrir a campanha, a primeira ação ocorrerá neste domingo na Av. Rio Branco, no Memorial da Resistência, das 16h às 18h. Os interessados em adotar pode visitar o evento para conhecer os animais e se informar sobre o Instituto Ampara.

Para Pablo Aires, protetor da Causa Animal e vereador de Mossoró, a parte mais difícil após o resgate acaba sendo a adoção: “Pra mim o mais difícil é olhar para essas histórias de superação e não conseguir dar um lar para eles. Mesmo depois de todo tratamento e recuperação, olhar para esses animais cheios de vida, morando em um abrigo, nos deixa um sentimento de que não concluímos a missão”.

“O Instituto Ampara hoje abriga mais de 70 animais e isso por muitas vezes inviabiliza novos resgates. Então a ideia da campanha é cumprir o objetivo de encontrar uma família que adote com responsabilidade essas vidas e assim continuar o trabalho de mudar a história de outros animais”, acrescentou Pablo.

Para adotar um cãozinho da ONG é preciso ter mais de 18 anos e é necessário assinar um termo de adoção, responsabilizando-se pelo animal. Já os animais, antes de serem adotados, são vacinados e castrados.

Outras informações sobre o Instituto e os locais onde ocorrerão as ações serão divulgadas no perfil @institutoampara.

Fonte Diário do RN