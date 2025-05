Instituições de ensino são condenadas a indenizar aluna após falha na oferta de curso de pós-graduação no RN

De acordo com os autos do processo, a aluna estava inscrita no curso de pós-graduação em Controladoria e Planejamento Tributário, mas teve as aulas suspensas indefinidamente, mesmo com o pagamento do curso integralmente quitado. Segundo a mulher, a paralisação das atividades, inicialmente, foi justificada pela pandemia, mas depois foram alegadas dificuldades financeiras das empresas, resultando na impossibilidade de conclusão do curso e de emissão do diploma.