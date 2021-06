Instalação de Polo Cloroquímico poderá gerar até 7 mil empregos indiretos em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró assinou nesta quarta-feira (09), o protocolo de intenções para implementação do Polo Cloroquímico Koyo no município. O investimento inicial para o polo industrial é de 2,5 bilhões de dólares e geração de 2.500 empregos diretos e até 7 mil empregos indiretos.

O termo foi assinado pelo prefeito Allyson Bezerra no Salão dos Grandes Atos, do Palácio da Resistência, diante de empresários, representantes de instituições comerciais da cidade e demais autoridades do município.

“É um dos maiores projetos que o Rio Grande do Norte recebe e temos a satisfação de ter as maiores concentrações destas linhas de produção no município de Mossoró. O polo Cloroquímico irá trabalhar o que temos de melhor, que são nossas riquezas naturais, temos a condição de gerar energias renováveis, além das riquezas que já temos, como o calcário”, afirmou Allyson.

“Acredito que desta vez vamos transformar a ideia em realidade. Um dos maiores objetivos nossos é exatamente mudar a situação que se encontra nosso país. Esse projeto vem somar a capacidade de desenvolvimento e crescimento da região Nordeste, principalmente aproveitando daquilo que mais temos, que são nossas características locais”, destacou o vice-presidente Koyo e CEO da TFB e Energy, Joaquim Franco.