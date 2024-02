INSS notifica 4,3 milhões aposentados e pensionistas para fazer prova de vida

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que 4.351.557 aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração estão sendo convocados pelo órgão para comprovar que estão vivos – a chamada prova de vida.

Desde 2023, cabe ao INSS fazer a comprovação de vida dos beneficiários através do cruzamento de informações. Ou seja, o INSS comprova se a pessoa está viva através de informações de outros órgãos (veja abaixo o que é considerado pelo INSS).

O instituto, porém, não conseguiu encontrar 4,3 milhões de beneficiários do INSS, nascidos em janeiro, fevereiro e março, em nenhuma base de dados e, por isso, eles estão sendo notificados por meio do aplicativo Meu INSS, pelo número 135 ou por notificação bancária.

Segundo o INSS, quem receber a notificação deve “realizar a prova de vida no aplicativo ou site Meu INSS, rede bancária ou se dirigir à uma agência do INSS”.

Ainda de acordo com o órgão, se a prova de vida não for realizada em 60 dias após a notificação, o pagamento poderá ser bloqueado.

Autarquia busca pessoas não identificadas apenas pelo cruzamento de informações. Quem receber notificação precisa acessar ‘Meu INSS’ ou procurar o banco onde recebe o benefício.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que 4.351.557 aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração estão sendo convocados pelo órgão para comprovar que estão vivos – a chamada prova de vida.

Formas de comprovação

O INSS aceita diferentes registros como prova de vida. São eles:

acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso, no Brasil ou no exterior;

contratação de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico;

atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras;

realização de perícia médica, por telemedicina ou presencial;

atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada;

vacinação;

cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública;

atualizações no CadÚnico – quando for efetuada pelo responsável pelo grupo;

votação nas eleições;

emissão/renovação de passaporte, carteira de motorista; carteira de trabalho; carteira de identidade e alistamento militar;

declaração de Imposto de Renda, como titular ou dependente.