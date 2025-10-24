INSS alerta 4 milhões de beneficiários para realização de prova de vida; aviso foi enviado em extrato bancário

Procedimento pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou, em alguns bancos pelo aplicativo da instituição ou em comparecimento presencial na agência bancária.

Por Thiago Resende, TV Globo — Brasília

24/10/2025 15h11 Atualizado há 15 minutos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou quatro milhões de beneficiários para realização da prova de vida.

Saiba como fazer a prova de vida do INSS pelo app

O órgão informou que o aviso foi enviado pelo extrato do banco responsável pelo pagamento do benefício.

Segundo o INSS, são pessoas cuja prova de vida não pôde ser feita automaticamente pelos sistemas da autarquia.

Agora, quem foi alertado terá 30 dias (a partir da data do aviso) para realizar o procedimento, sob risco de bloqueio dos pagamentos.

Como fazer a prova de vida

Para realizar a prova de vida, é preciso:

acessar o site ou aplicativo Meu INSS; e

fazer login e seguir as instruções para o reconhecimento facial, se for solicitado.

Segundo o INSS, em alguns bancos a prova de vida pode ser feita pelo comparecimento presencial na agência bancária responsável pelos pagamentos. Neste caso, é necessário apresentar documento oficial com foto.

Também há bancos permitem a realização da prova de vida online, pelas próprias plataformas da instituição (aplicativo ou site oficial).

Alerta contra golpes

O INSS ressalta que não faz visitas com servidores à casa de beneficiários para recolher documentos ou fazer o procedimento.

O órgão também destaca que “não realiza contatos diretos para solicitar a prova de vida. Nenhum servidor do Instituto entra em contato por telefone, aplicativo de mensagens, SMS ou e-mail para pedir que o procedimento seja feito ou para ameaçar bloqueio do benefício.”

O instituto também alerta para desconfiar de “qualquer mensagem, ligação ou visita fora dos canais oficiais” e jamais compartilhar “dados pessoais, senhas e documentos por telefone, mensagem ou com pessoas desconhecidas.”