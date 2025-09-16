Inscrições para turmas de aulas de dança no Ginásio Pedro Ciarlini acabam nesta quinta-feira
Seguem abertas até esta quinta-feira, 18, as inscrições para as aulas de dança do projeto Saúde é Vida!, da Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Sesporte).
Os encontros acontecerão sempre às segundas e sextas-feiras, das 7h às 8h, no Ginásio Pedro Ciarlini. A aula inaugural da iniciativa acontecerá já na sexta-feira (19).
As aulas serão conduzidas por colaboradores e estagiários da Sesporte.
As inscrições são feitas apenas presencialmente, das 7h às 17h, na sede da Sesporte, localizada no próprio Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (84) 2140-6083.