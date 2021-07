Inscrições para os cursos regulares da Escola de Música D’alva Stella Nogueira Freire, da UERN, se encerram nesta quarta-feira (07)

Estão abertas até a próxima quarta-feira (07) as inscrições da Escola de Música D’alva Stella Nogueira Freire, do Departamento de Artes/FALA/UERN com 200 vagas, distribuídas nos cursos de Iniciação Musical (faixa etária de 8 a 11 anos), Formação Musical Básica I e Formação Musical Básica II (faixa etária a partir de 12 anos).

As inscrições são gratuitas e neste semestre está suspensa a cobrança da taxa de semestralidade. Portanto, os cursos estão totalmente gratuitos e, ainda neste semestre, as aulas continuam sendo remotas e 100% online.

Confira o edital completo (ver p. 19):

http://portal.uern.br/jouern/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/UERN_Jornal-Oficial-089-02-julho-21-3.pdf