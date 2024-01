Inscrições para o projeto Jovens do Futuro estão abertas

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do projeto Jovem do Futuro. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) é parceira do projeto, desenvolvido pela Prefeitura de Mossoró, que visa atender mil jovens mossoroenses de escolas públicas.

O Jovens do Futuro é voltado para adolescentes, com idade entre 15 e 17 anos, e oferece formação em educação, cidadania, direitos humanos e empreendedorismo. Além da capacitação, os jovens participantes do programa receberão uma bolsa no valor de R$ 300.

O projeto é conduzido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, e a formação dos jovens é feita por monitores, coordenados pelos professores da Uern, Rafael Demétrio e Érica Louise. “Esses monitores são todos alunos da Uern. Eles recebem a formação por esses dois coordenadores e têm a responsabilidade de conduzir o conteúdo para esses mil jovens”, explica a pró-reitora adjunta de Extensão, Anairam Medeiros.

No ano passado, o projeto Jovens do Futuro capacitou outros mil jovens para o mercado de trabalho, além de incentivar ações de empreendedorismo. A certificação dos jovens será dada pela prefeitura de Mossoró e pela Pró-reitoria de Extensão da Uern.

As inscrições para participar da edição de 2024 podem ser feitas até o dia 26 de janeiro, através do site Jovem do Futuro, disponível neste link.