Inscrições para o Enem 2025 terminam nesta sexta-feira 6

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 se encerram nesta sexta-feira 6, às 23h59 (horário de Brasília). Os interessados devem se cadastrar exclusivamente na Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Ministério da Educação (MEC) advertiu que plataformas não oficiais que simulam o site de inscrição caracterizam tentativa de fraude. Mesmo participantes com isenção de taxa ou justificativa de ausência aprovadas em 2024 precisam efetuar a inscrição neste ano.

As provas ocorrerão em 9 e 16 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal, exceto nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, que terão aplicação em 30 de novembro e 7 de dezembro devido à COP30.

O Enem, principal meio de acesso ao ensino superior brasileiro através do Sisu e Prouni, avalia o desempenho escolar ao final da educação básica.