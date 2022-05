Inscrições para Festival de Quadrilhas Juninas continuam abertas

Os grupos de quadrilhas juninas que desejam se apresentar no Festival Independente de Quadrilhas Juninas, têm até o dia 10 de maio para realizar a inscrição nas categorias estadual e municipal. As inscrições para as duas categorias poderão ser encerradas caso ocorra o preenchimento das vagas disponíveis antes da data prevista.

O Festival está inserido na programação do Mossoró Cidade Junina, que ocorrerá em formato presencial entre os dias 4 e 25 de junho. O festival tem como finalidade promover as modalidades de quadrilhas juninas participantes do Mossoró Cidade Junina 2022.

As inscrições seguem abertas de forma gratuita e são realizadas através do preenchimento de formulários disponibilizados no edital do festival — publicado na edição de 7 de abril de 2022 do Jornal Oficial de Mossoró (JOM). As fichas devem ser enviadas de forma on-line, por meio do endereço eletrônico: [email protected]

Os interessados também podem realizar a inscrição de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, situada na Praça da Redenção Dorian Jorge Freire, nº 17, Centro, Mossoró/RN, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Estão inseridas na categoria municipal as modalidades “Festival Melhor Idade” e “Festival da Colheita”, estilizada adulto e infantil; tradicional adulto e infantil; e comédia. Apenas as quadrilhas juninas com sede em Mossoró podem participar do concurso em nível municipal. Já o Festival Estadual de Quadrilhas é composto pelas modalidades estilizada (adulto) e tradicional (adulto).