Inscrições para concurso do IFRN encerram próxima quinta-feira, 7

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) está com inscrições abertas para um concurso público de servidores. São 51 vagas para os níveis médio, técnico e superior.

O concurso será regido por edital e executado pela Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern). A Seleção das pessoas candidatas compreenderá exame de conhecimentos para provimento nos quadros do IIFRN, conforme a estrutura das provas apresentada para cada cargo no Capítulo 10 do edital que rege o processo seletivo.

A lotação das pessoas candidatas aprovadas em cada cargo nas vagas destinadas para provimento imediato será indicada pela Diretoria de Gestão de Pessoas do IFRN. Durante a validade do concurso, incluindo as pessoas candidatas do cadastro de reserva, a lotação ocorrerá em qualquer uma das unidades do IFRN.

Cargos e vagas

Cargo Número de vagas Número máximo de pessoas candidatas homologadas Assistente de Aluno (PCIFE) – 701403 4 18 Assistente em Administracao (PCIFE) – 701200 13 45 Técnico de Tecnologia da Informação (PCIFE) – 701226 8 32 Técnico deLaboratório Área (PCIFE) – 701244 | Área – Multimídia 3 14 Técnico de Laboratório Área (PCIFE) – 701244 | Área – Ciência 1 5 Técnico de Laboratório Área (PCIFE) – 701244 | Área – Edificações 1 5 Técnico de Laboratório Área (PCIFE) – 701244 | Área – Eletroeletrônica 1 5 Técnico de Laboratório Área (PCIFE) – 701244 | Área – Química 2 9 Técnico de Laboratório Área (PCIFE) – 701244 | Área – Informática 4 18 Técnico em Enfermagem (PCIFE) – 701233 1 5 Analista de Tecnologia da Informação (PCIFE) – 701062 1 5 Engenheiro – Área (PCIFE) – 701031 1 5 Médico – Área (PCIFE) – 701047 4 18 Nutricionista – Habilitação (PCIFE) – 701055 1 5 Odontólogo – (PCIFE) – 701064 2 9 Pedagogo – Área (PCIFE) – 701058 3 14 Técnico em Assuntos Educacionais (PCIFE) – 701079 1 5

Inscrições No ato da inscrição, deverá ser indicada a opção de cargo escolhida. As pessoas interessadas deverão se inscrever, através do link: https://inscricoes.funcern.org/, até o dia 7 de dezembro deste ano. Após o preenchimento dos dados, na área da pessoa candidata, ficará disponível a Guia de Pagamento, além dos campos para requerimento de atendimento especial para realização das provas; e requerimento de Isenção (CadÚnico ou doador de medula óssea). De acordo com o edital, para efeito de inscrição, serão considerados documentos de identificação: Carteira expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Comandos Militares, pelos Institutos de Identificação, pelos Corpos de Bombeiros Militares e por órgãos fiscalizadores (ordens, conselhos, etc.);

Passaporte;

Certificado de Reservista;

Carteiras funcionais do Ministério Público ou expedidas por órgão público que, por Lei Federal tenham validade como identidade;

Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Carteira Nacional de Habilitação, contendo foto. Cronograma

Atividade Data/período Inscrições De 14 de novembro a 7 de dezembro Solicitar condições especiais para realização das provas De 14 de novembro a 7 de dezembro Requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição 14 a 18 de novembro Divulgação dos pareceres sobre os requerimentos de isenção 22 de novembro Último dia para o pagamento da taxa de inscrição 8 de dezembro Divulgação dos horários e locais de prova 22 de dezembro Aplicação da prova escrita 21 de janeiro de 2024 Resultado definitivo da prova objetiva 31 de janeiro de 2024 Convocação para os procedimentos da heteroidentificação 2 de fevereiro de 2024 Resultado definitivo dos procedimentos da heteroidentificação 19 de fevereiro de 2024 Resultado final 27 de fevereiro de 2024