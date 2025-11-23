Inscrições para concurso da Ufersa iniciam próxima quarta, 26; serão ofertadas 24 vagas para professor do Magistério Superior

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido anunciou processo seletivo com 24 vagas para a carreira de Professor do Magistério Superior, por meio do Edital CPPS/UFERSA 033/2025, de 14 de novembro, publicado no Diário Oficial da União – DOU. Toda a documentação e o acompanhamento do certame será pela página da Comissão Permanente de Processo Seletivo – CPPS da Ufersa.

O edital traz oportunidades para formação acadêmica em diversas áreas do conhecimento e com lotações previstas para os campi de Angicos, Caraúbas, Mossoró e Pau dos Ferros. Os interessados devem ficar atentos pois as inscrições começam no dia 26 de novembro de 2025 e encerram dia 08 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet.

O processo seletivo consta de quatro fases, entre eliminatórias e classificatórias, sendo a Prova Escrita a primeira delas, com as datas de aplicação distribuídas por grupos. No dia 15 de março de 2026 são aplicadas as provas do Grupo I e II e, em 26 de abril de 2026, será a vez dos grupos III e IV. O processo consta ainda da Prova de Aptidão Didática, Prova de Memorial e Plano de Trabalho e Exames de Títulos, conforme íntegra do cronograma anexo ao edital.

Esse é o maior concurso em número de vagas para Professor Efetivo na Ufersa desde 2016. Professor Rodrigo Codes, reitor da Ufersa, destaca a importância do processo para o fortalecimento das atividades acadêmicas. “Estamos trabalhando diuturnamente para atender da melhor forma possível as lacunas existentes, assim como garantir a expansão para novos cursos de graduação. Esse edital, com um número significativo de vagas, é resultado de uma grande força-tarefa com as unidades acadêmicas e administrativas”, explica o reitor.

Além deste concurso em andamento, logo em breve, a Ufersa deverá publicar um outro edital para concurso de servidores da carreira de Técnico Administrativo, em decorrência dos novos códigos de vagas conseguidos no Ministério da Educação, em outubro deste ano.