Inscrições para concurso da Emparn são prorrogadas até dia 2 de junho

As inscrições para o concurso da EMPARN, que se encerrariam neste dia 8 de maio, foram prorrogadas até as 23h59min do dia 2 de junho. O edital foi retificado, com alterações quanto à exigência de mestrado e experiência para todos os cargos de Analista, nas áreas de Contabilidade, Administração, Direito, Gestão de Pessoas e Gestão Estratégica.

Par fazer a inscrição, conferir as alterações no edital, número de vagas e o cronograma atualizado do certame, clique aqui.

Anunciado pela governadora Fátima Bezerra no dia 4 de abril, o concurso da Emparn marca a retomada de contratações efetivas na empresa após um hiato de 31 anos sem concurso público. Ao todo, são oferecidas 16 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para os cargos de Pesquisador e Técnico de Nível Superior (Analista) e Médio.

As oportunidades são distribuídas em diversas áreas de conhecimento, como Meteorologia, Aquicultura, Produção Animal e Vegetal, Administração, Contabilidade, Direito, entre outras. O concurso será realizado em três etapas: prova objetiva, prova discursiva (para nível superior) e análise de títulos (para o cargo de pesquisador).

O secretário Pedro Lopes, titular da Secretaria de Estado da Administração (Sead), pasta responsável pela condução dos concursos públicos do Governo do Estado, destacou que a prorrogação do prazo é mais uma oportunidade para que as pessoas têm para participar do certame e integrar os quadros da Emparn. “Agora os candidatos têm mais tempo de se preparar e se inscrever, garantindo uma seleção ainda mais ampla e democrática para a Emparn, que é uma empresa estratégica para o desenvolvimento rural e tecnológico do nosso estado”.

Já o diretor-presidente da Emparn, Rodrigo Oliveira Maranhão, comemorou o avanço do processo seletivo: “O concurso vai ampliar nossa capacidade operacional. Com certeza, esse apoio é muito importante para o desenvolvimento das nossas pesquisas agropecuárias, como os estudos para a convivência com o semiárido”, afirmou.