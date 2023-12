Inscrições para concurso da Caern com salários de até R$ 8,7 mil se encerram na próxima quarta (20); veja como participar

O prazo para as inscrições para o concurso público da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) se encerra na próxima quarta-feira (20).

São oferecidas 33 vagas, distribuídas em cinco cargos de nível superior e quatro cargos de nível técnico. Os salários oferecidos variam entre R$ 4.198,11 e R$ 8.746,10.

As inscrições devem ser feitas no site Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan). A taxa é de R$ 120 para candidatos de nível superior e R$ 100 para nível técnico.

Vagas

Ao todo são 33 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para os seguintes cargos:

Técnico de Edificações – 6 vagas;

Técnico de Controle Ambiental – 6 vagas;

Técnico de Mecânica – 6 vagas;

Técnico de Instrumentação – 6 vagas;

Engenheiro Civil – 2 vagas

Engenheiro Mecânico – 2 vagas;

Engenheiro Eletricista – 2 vagas;

Engenheiro Químico – 2 vagas;

Advogado – 1 vaga.

O salário inicial do Nível Técnico é R$ 4.198,11, e do Nível Superior é R$8.746,10. Em ambos os níveis também existem benefícios definidos em Acordo Coletivo de Trabalho.

O concurso será regionalizado, com vagas contemplando Litoral (região 1); Sertão Central e Seridó (região 2); Oeste e Alto Oeste (região 3). A permanência mínima é de cinco anos na lotação inicial.

Provas

A data prevista para aplicação das provas é 25 de fevereiro de 2024. As provas serão aplicadas em Natal, Mossoró e Caicó, em dois turnos.