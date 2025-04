Inscrições para audiência pública sobre proteção animal e ressocialização em Mossoró terminam na sexta-feira

Terminam nesta sexta-feira (11/4) as inscrições para participar da audiência pública que debaterá a proteção animal e a ressocialização de egressos do sistema prisional. A audiência, convocada pela 3ª Vara Regional de Execuções Penais de Mossoró, será realizada no dia 25 de abril, das 9h às 11h, no Tribunal do Júri do Fórum Silveira Martins, em Mossoró.