Inscrições para a seleção de professor substituto do IFRN encerra amanhã

Iniciado no dia 11 de janeiro, o prazo para a inscrição para a seleção de professores substitutos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) segue até as 20h dessa quinta-feira, 20. Há duas vagas disponíveis, sendo uma vaga destinada à disciplina Desenho e outra à disciplina Educação Física.

O processo seletivo também prevê a formação de cagastro de reserva para os cargos. Os selecionados poderão receber até R$ 5.800 de remuneração mensal, enquanto durar o tempo do contrato. O processo seletivo tem validade de dois anos, que passa a ser contada a partir da data de homologação do contrato.

De acordo com o edital, a remuneração será feita de forma isonômica à remuneração da carreira, correspondendo à Classe Inicial D-I, nível 01, sendo composta de: Vencimento Básico e, se for o caso, Retribuição por Titulação. Dessa forma, profissionais com doutorado podem ter a remuneração máxima de R$ 5.831,21.

Para profissionais que têm apenas a graduação, o salário deve de R$ 3.130,85. Profissionais com especialização terão o salário de R$ 3.600 e os que tiverem concluído o mestrado, poderão receber até R$ 4.304.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas, exclusivamente, pela internet (http://professorsubstituto.ifrn.edu.br). Após realizar a inscrição, o candidato deve realizar o pagamento da taxa de R$ 78,00, através de Guia de Recolhimento da União (GRU), a ser paga em qualquer agência bancária até a data do vencimento.

O processo será constituído de duas etapas: uma Prova de Desempenho (eliminatória e classificatória) e de uma Prova de Títulos (classificatória). A Prova de Desempenho será composta de uma Aula Expositiva, realizada perante banca examinadora composta por três (3) profissionais da área da matéria/disciplina e/ou da área de Educação.

Já a Prova de Títulos terá caráter classificatório, sendo considerada pela banca examinadora, nessa avaliação, a formação universitária e a experiência profissional do candidato.