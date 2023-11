Inscrições do concurso da Caern iniciam nesta quinta-feira, 16; salários vão até R$ 8,7 mil

Foi publicado na edição desta quarta (15) do Diário Oficial do Estado, o edital do concurso da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), que ofertará vagas para os cargos de Técnico de Controle Ambiental, Técnico Em Instrumentação, Técnico de Edificações, Técnico em Mecânica, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Químico, Engenheiro Civil e Advogado.

Os salários oferecidos variam entre R$ 4.198,11 e R$ 8.746,10. Os candidatos interessados poderão se inscrever no período de 16 de novembro a 20 de dezembro de 2023, no site da banca organizadora, IDECAN: www.idecan.org.br.

A taxa de inscrição será de:

R$ 100,00 para os empregos de nível técnico;

R$ 120,00 para os empregos de nível superior.

O concurso será regionalizado, com vagas contemplando Litoral (região 1); Sertão Central e Seridó (região 2); Oeste e Alto Oeste (região 3). A permanência mínima é de cinco anos na lotação inicial.

Provas