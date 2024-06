Inscrições de processo seletivo para supervisores escolares de Mossoró seguem abertas

Seguem abertas até o dia 14 de junho as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) lançado pela Prefeitura de Mossoró para formação de cadastro de reserva para o cargo de supervisor escolar. Os interessados devem efetuar sua inscrição por meio do link https://concursos.prefeiturademossoro.com.br/.

O PSS constará de Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional realizado em etapa única. Para se inscrever, o candidato deverá possuir habilitação em licenciatura plena em Pedagogia.

A carga horária de trabalho estabelecida é de 40 ou 20 horas semanais. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de até 1 ano, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, única vez, por igual período.

A convocação dos candidatos classificados em cadastro de reserva ocorrerá, em qualquer tempo, no decorrer do prazo de validade do PSS, enquanto for sendo justificada a necessidade de contratação de pessoal, para suprir necessidades da Rede Municipal de Ensino.

Há reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e candidatos negros, conforme legislações em vigor, bem como isenção da taxa de inscrição para doadores de sangue, órgãos e/ou medula óssea; inscrições no Cadastro Único (CadÚnico); doadora de leite materno e também para mesários que tenham atuado nas três últimas eleições (2022, 2020 e 2018).

O edital do PSS com todas as informações pode ser acessado no Diário Oficial de Mossoró do dia 27 de maio. Confira AQUI, a partir da página 9.