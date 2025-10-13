Inscrições abertas para a 18ª Corrida de Santa Luzia em Mossoró

As inscrições seguem até o dia de 05 novembro, pelo site Tiquet.

A prova será no dia 07 de dezembro, com largada às 5h, em frente à Praça do Museu Lauro da Escóssia, em plena festa da padroeira da Diocese de Mossoró.

Segundo a empresa T_Esportes, parceira da Paróquia de Santa Luzia e responsável pela organização da tradicional prova, várias novidades estão programadas para este ano, como a criação da categoria Kids, crianças de 03 a 13 anos, como forma de incentivar a prática esportiva infantil aliada a interação com a família, além da interdição de todo o percurso da corrida, garantido mais segurança aos competidores e ampliação dos dias para entrega dos kits de participação. Isso vai garantir mais comodidade para os atletas.

Regulamento

Conforme o regulamento, o percurso da corrida terá duas distâncias: 5 quilômetros e 10 quilômetros, com participação de pessoas de ambos os sexos. A idade mínima para participação é de 14 anos (5 km) e 18 anos (10 Km).

A organização está comercializando o primeiro lote, com inscrição no valor de R$ 125,00.

Na corrida Kids pode participar crianças dos 5 aos 13 anos. Esse grupo fará um percurso de 50 a 200 metros, não havendo premiação, mas, sim, medalhas como forma de incentivo à prática esportiva.

Serão premiados com troféu os atletas que chegarem entre os cinco primeiros colocados na categoria individual geral masculino/feminino- 5km e na categorias geral individual geral masculino/feminino – 10km. Serão premiados também os três primeiros colocados por cada faixa etária masculino/feminino atendendo as duas modalidades 5 e 10km.

Os atletas inscritos terão duas opções de Kits: Kit completo (camiseta, número no peito, chip, sacola e medalha) e o Kit medalha (número no peito, chip, sacola e medalha).

Regulamento, informações e a própria inscrição no site Tiquet.

Mais informações, no WhatsApp da T_Esportes: 84 99627 5656.