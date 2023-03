Inscrição para o Fies termina nesta sexta-feira

Para o estudante aderir ao programa, é preciso fazer a inscrição no site do Fies. No sistema, os candidatos conseguem se inscrever em até três opções de curso.

Os pré-requisitos para aderir ao financiamento são: Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre as edições de 2010 a 2022;

Tenha tirado pontuação média nas cinco provas igual ou superior a 450, e nota superior a zero na redação;

Não ter participado da edição como “treineiro”;

Possuir renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. O Fies é um programa do governo federal em que paga as mensalidades dos cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. Cronograma Resultados (pré-selecionados): 14 de março

Complementar inscrição: 15 a 17 de março no https://fiesselecaoaluno.mec.gov.br/usuario-login

Convocação da lista de espera: 21 de março a 18 de maio (quem não foi pré-selecionado na chamada única é automaticamente incluído na lista de espera).