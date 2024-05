Inscrição de entidades interessadas em compor o Núcleo Gestor da Comissão do Plano Diretor encerra-se nesta sexta-feira

Entidades que desejam participar do Núcleo Gestor devem se atentar ao prazo final de inscrição, que se encerra nesta sexta-feira (17), é fundamental que as entidades cumpram com os requisitos necessários e submetam a documentação, segundo os procedimentos estabelecidos pela Comissão do Plano Diretor. O chamamento público para assembleia de eleição dos representantes dos conselhos municipais e associações comunitárias das zonas urbana e rural para compor o Núcleo Gestor da Comissão Especial de Revisão e Alteração do Plano Diretor de Mossoró.

As entidades interessadas em compor o Núcleo Gestor devem atender a critérios específicos de acordo com edital publicado no Diário Oficial de Mossoró do dia 8 de maio. Tenha acesso através do link. https://dom.mossoro.rn.gov.br/pmm/uploads/publicacao/pdf/1306/DOM_-_N_329_-_Quarta-Feira%2C_08_de_Maio_de_2024.pdf.

A estruturação de uma cidade mais organizada, com espaços públicos de qualidade, transporte eficiente e acessível, e incentivo ao desenvolvimento econômico local são alguns dos benefícios previstos. O futuro urbanístico e social de Mossoró depende da capacidade de seu Plano Diretor em responder às demandas atuais e futuras, garantindo um crescimento ordenado e inclusivo.