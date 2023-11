Inpe: taxa de desmatamento na Amazônia cai 22%

Quando comparado ao último levantamento do Inpe, houve uma queda de 22,3% do total da área desmatada entre as duas temporadas. Na edição anterior, esse número foi de 11.594 km², entre agosto de 2021 e julho de 2022.

Os números são do relatório anual do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), considerado o mais preciso para medir as taxas anuais. Ele é diferente do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), que mostra os alertas mensais – e que já sinalizava quedas na devastação nos últimos meses.

Assim, a taxa divulgada este ano é a menor para uma temporada do Prodes desde 2019.

“Esse resultado é fruto do trabalho de todos nós”, afirmou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

“É um trabalho que já tínhamos um know-how da nossa gestão aneterior. Agora atualizamos e estamos vendo esses resultados”, acrescentou.

Nos últimos 20 anos, o índice do Prodes atingiu sua marca mais alta em 2004, quando 27,7 mil km² foram desmatados (veja gráfico abaixo).

Porém, depois disso, quando levado em consideração o período seguinte, houve uma queda constante nesses números. E assim a temporada com menor desmatamento na Amazônia em toda a série histórica do Prodes foi em 2012, com 4,5 mil km².

Mas a situação se inverteu novamente em 2015, e a área desmatada aumentou, chegando a 10.129 km², em 2019; 10.851 km², em 2020; e 13 mil km², em 2021.

O número só voltou a cair no último ano da gestão de Jair Bolsonaro (PL), atingindo a marca de 11.594 km². Bolsonaro, porém, assumiu o governo com uma taxa inicial de desmatamento em torno de 7.500 km², a qual não apresentou reduções quando comparada com o índice do começo do seu mandato.

Agora no primeiro ano do terceiro governo de Lula (PT), que enfrenta desafios herdados da gestão anterior marcada por recordes negativos na área ambiental, como o aumento do desmatamento, emissões recordes de gases estufa, invasão de terras indígenas e a paralisação do Fundo Amazônia, observa-se uma nova redução no desmatamento no bioma.

“O discurso do presidente, de proteção à floresta, se traduziu em número e virou entrega concreta. É um resultado expressivo e que sela a volta do Brasil à agenda de clima”, comera Marcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima.

No entanto, ele destaca a importância de o governo modificar sua abordagem legislativa, alertando que não adianta combater o “crime no chão da floresta” enquanto fortalece suas bases no “carpete legislativo”. Astrini critica essa abordagem, destacando o risco desssa atual celebração ser manchada por derrotas nas legislações socioambientais.