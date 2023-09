Inmet publica aviso de baixa umidade para 50 cidades do Rio Grande do Norte

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta segunda-feira (25), um aviso de baixa umidade para 50 municípios do Rio Grande do Norte. A publicação lista cidades na regiões Oeste Potiguar. A vigência do alerta se iniciou às 10h, e segue até às 21h, desta segunda.

A publicação destaca para possibilidade da umidade relativa do ar variar entre 30% e 20% nas cidades mencionadas [confira lista no fim da matéria]. O texto também alerta para baixo risco de incêndios florestais e à saúde. O aviso é de legenda amarela, que representa Perigo Potencial, o menor no grau de severidade das publicações do instituto.

Durante o período, o Inmet recomenda que a população beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Mais informações podem ser consultadas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira lista de cidades sob aviso: