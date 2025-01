Inmet publica alertas de chuvas intensas para mais de 60 municípios do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas que abrangem mais de 60 cidades do Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira (15). A previsão abrange principalmente cidades do Oeste potiguar.

A região vem recebendo fortes chuvas nos últimos dias. Em 24 horas, entre as 7h da manhã de terça (14) e as 7h desta quarta (15), o sistema de monitoramento da Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou chuvas de até 108 milímetros em Coronel João Pessoa.

Em Luís Gomes, onde choveu 81,6 milímetros, um raio caiu e causou danos a uma casa, na noite de terça.

Alerta laranja

O alerta de perigo (na cor laranja) engloba 14 cidades da região do Alto Oeste. O alerta é válido das 11h desta quarta (15) até às 10h da quinta-feira (16).

A previsão é de chuvas com volumes que podem variar de 30 a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km por hora.

Ainda segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Outra orientação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, o cidadão deve desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Cidades sob alerta laranja

Água Nova

Coronel João Pessoa

Doutor Severiano

Encanto

José da Penha

Luís Gomes

Major Sales

Paraná

Pau dos Ferros

Rafael Fernandes

Riacho de Santana

São Francisco do Oeste

São Miguel

Venha-Ver

Alerta amarelo

O outro alerta é o de perigo potencial e abrange mais cidades potiguares. Ele vale das 10h desta quarta (15) até o mesmo horário da quinta (16), com previsão de chuvas menos intensas que o primeiro.

Segundo o Inmet, há possibilidade de chuva com volume variando entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia, além de ventos de até 60 km/h.

Ainda há “baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”.

Cidades sob alerta amarelo

Assu

Água Nova

Alexandria

Almino Afonso

Antônio Martins

Apodi

Areia Branca

Augusto Severo

Baraúna

Caicó

Caraúbas

Carnaubais

Coronel João Pessoa

Doutor Severiano

Encanto

Felipe Guerra

Francisco Dantas

Frutuoso Gomes

Governador Dix-Sept Rosado

Grossos

Itaú

Janduís

Jardim de Piranhas

João Dias

José da Penha

Jucurutu

Lucrécia

Luís Gomes

Major Sales

Marcelino Vieira

Martins

Messias Targino

Mossoró

Olho d’Água do Borges

Paraná

Paraú

Patu

Pau dos Ferros

Pilões

Portalegre

Porto do Mangue

Rafael Fernandes

Rafael Godeiro

Riacho da Cruz

Riacho de Santana

Rodolfo Fernandes

São Fernando

São Francisco do Oeste

São João do Sabugi

São Miguel

Serra do Mel

Serra Negra do Norte

Serrinha dos Pintos

Severiano Melo

Taboleiro Grande

Tenente Ananias

Tibau

Timbaúba dos Batistas

Triunfo Potiguar

Umarizal

Upanema

Venha-Ver

Viçosa