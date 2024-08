Inmet publica alerta para vendaval moderado no Rio Grande do Norte

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de vendaval para todo o Rio Grande do Norte. De acordo com o órgão, os ventos variam com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h. O aviso é válido até às 18h desta terça-feira, 6.

Recomendações em caso de rajadas de vento: