Inmet publica alerta de chuvas para 35 cidades do litoral do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuva com grau de severidade de perigo potencial para 35 cidades do litoral Rio Grande do Norte.

O aviso é válido entre as 10h desta terça-feira (1º) e as 10h da quarta-feira (2).

De acordo com o Inmet, as áreas sob alerta podem registrar chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia.

Ainda há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, especialmente em municípios com áreas de encosta ou com histórico de ocorrências em períodos chuvosos.

⚠️ Recomendações

O instituto orienta a população a evitar enfrentar o mau tempo, observar alterações em encostas e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas.

📍 Cidades sob alerta

Arês

Baía Formosa

Brejinho

Canguaretama

Ceará-Mirim

Espírito Santo

Extremoz

Goianinha

Ielmo Marinho

Jundiá

Lagoa de Pedras

Lagoa Salgada

Macaíba

Maxaranguape

Montanhas

Monte Alegre

Natal

Nísia Floresta

Nova Cruz

Parnamirim

Passagem

Pedro Velho

Pureza

Rio do Fogo

Santo Antônio

São Gonçalo do Amarante

São José de Mipibu

São Miguel do Gostoso

Senador Georgino Avelino

Taipu

Tibau do Sul

Touros

Várzea

Vera Cruz

Vila Flor