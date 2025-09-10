Inmet publica alerta de baixa umidade em 42 cidades do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade do ar para 42 municípios do Rio Grande do Norte. O aviso é válido desde a manhã desta quarta-feira (10) até às 10h de quinta-feira (11).

De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% no período. A condição aumenta o risco de problemas de saúde humana, além de possibilidade de incêndios florestais.

Entre as orientações à população, o órgão recomendou consumir bastante líquido, evitar atividades físicas nas horas mais secas do dia; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes.

Cidades atingidas

O alerta abrange 42 cidades potiguares, a maioria localizada na região do Alto Oeste:

Água Nova

Alexandria

Almino Afonso

Antônio Martins

Apodi

Baraúna

Caraúbas

Coronel João Pessoa

Doutor Severiano

Encanto

Felipe Guerra

Francisco Dantas

Frutuoso Gomes

Governador Dix-Sept Rosado

Itaú

João Dias

José da Penha

Lucrécia

Luís Gomes

Major Sales

Marcelino Vieira

Martins

Olho d’Água do Borges

Paraná

Patu

Pau dos Ferros

Pilões

Portalegre

Rafael Fernandes

Rafael Godeiro

Riacho da Cruz

Riacho de Santana

Rodolfo Fernandes

São Francisco do Oeste

São Miguel

Serrinha dos Pintos

Severiano Melo

Taboleiro Grande

Tenente Ananias

Umarizal

Venha-Ver

Viçosa