Inmet publica alerta de baixa umidade em 42 cidades do RN
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade do ar para 42 municípios do Rio Grande do Norte. O aviso é válido desde a manhã desta quarta-feira (10) até às 10h de quinta-feira (11).
De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% no período. A condição aumenta o risco de problemas de saúde humana, além de possibilidade de incêndios florestais.
Entre as orientações à população, o órgão recomendou consumir bastante líquido, evitar atividades físicas nas horas mais secas do dia; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes.
Cidades atingidas
O alerta abrange 42 cidades potiguares, a maioria localizada na região do Alto Oeste:
Água Nova
Alexandria
Almino Afonso
Antônio Martins
Apodi
Baraúna
Caraúbas
Coronel João Pessoa
Doutor Severiano
Encanto
Felipe Guerra
Francisco Dantas
Frutuoso Gomes
Governador Dix-Sept Rosado
Itaú
João Dias
José da Penha
Lucrécia
Luís Gomes
Major Sales
Marcelino Vieira
Martins
Olho d’Água do Borges
Paraná
Patu
Pau dos Ferros
Pilões
Portalegre
Rafael Fernandes
Rafael Godeiro
Riacho da Cruz
Riacho de Santana
Rodolfo Fernandes
São Francisco do Oeste
São Miguel
Serrinha dos Pintos
Severiano Melo
Taboleiro Grande
Tenente Ananias
Umarizal
Venha-Ver
Viçosa