Inmet mantém alerta de chuvas para Natal e mais 19 cidades do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve o alerta de acumulado de chuvas para Natal e outras 19 cidades do Rio Grande do Norte. O aviso anterior era para 85 municípios.

O novo alerta vale até 10h desta quinta-feira (10). (Veja lista de cidades mais abaixo).

🟡 O aviso é da cor amarela, de perigo potencial, o nível mais baixo na escala de severidade do Inmet. Os dois níveis acima são laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).

Neste tipo de alerta, as chuvas previstas ficam entre 20 a 30 milímetros por hora ou até de 50 mm por dia.

Segundo o órgão, há “baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco”.

Em caso de chuvas, é recomendado pelo Instituto:

evitar enfrentar o mau tempo;

observar alterações nas encostas;

evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de necessidade ou para buscar mais informações, a orientação é acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

➡️ O aviso de acumulado de chuvas se diferere do de chuvas intensas porque ele considera apenas o volume das chuvas, enquanto o segundo aviso considera ainda as descargas elétricas e a possibilidade de ventania, o que não está previsto neste alerta para o Rio Grande do Norte.

Arez

Baía Formosa

Canguaretama

Ceará-Mirim

Extremoz

Goianinha

Macaíba

Maxaranguape

Natal

Nísia Floresta

Parnamirim

Pureza

Rio do Fogo

São Gonçalo do Amarante

São José de Mipibu

São Miguel do Gostoso

Senador Georgino Avelino

Tibau do Sul

Touros

Vila Flor