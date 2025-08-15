Rua Antônio Freire Lemos, no Pitimbu, em Natal, registrou alagamento após chuvas desta sexta (15) — Foto: Vinicius Marinho/Inter TV Cabugi
Inmet emite três alertas de acumulado de chuvas para Natal e outras 80 cidades do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu três alertas de acumulado de chuvas para municípios do Rio Grande do Norte.

  • Alerta vermelho: válido até 23h59 desta sexta-feira (15);
  • Alerta laranja: válido até 10h de sábado (16)
  • Alerta amarelo: válido até 23h59 de sábado (16).

🟡 O aviso é da cor amarela, de perigo potencial, que representa o nível mais baixo na escala de gravidade do Inmet. O Inmet prevê volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros em um único dia.

🟠 O alerta laranja, de perigo, prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Neste caso, segundo o Inmet, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

🔴 O alerta vermelho é de grande perigo e prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, com grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

Embora o risco seja considerado baixo, há possibilidade de alagamentos e deslizamentos pontuais em áreas suscetíveis, especialmente nas regiões Central Potiguar, Leste Potiguar e Agreste Potiguar.

O instituto orienta que a população evite sair durante temporais, observe possíveis movimentações em encostas e não utilize aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica durante as instabilidades climáticas.

Em caso de emergência, os moradores das áreas afetadas devem procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Cidades no alerta vermelho:

 

  1. Baía Formosa
  2. Canguaretama
  3. Tibau do Sul
  4. Vila Flor

 

Cidades no alerta laranja:

 

  1. Arês
  2. Baía Formosa
  3. Bento Fernandes
  4. Bom Jesus
  5. Brejinho
  6. Canguaretama
  7. Ceará-Mirim
  8. Espírito Santo
  9. Extremoz
  10. Goianinha
  11. Ielmo Marinho
  12. Januário Cicco
  13. João Câmara
  14. Jundiá
  15. Lagoa de Pedras
  16. Lagoa Salgada
  17. Macaíba
  18. Maxaranguape
  19. Montanhas
  20. Monte Alegre
  21. Natal
  22. Nísia Floresta
  23. Nova Cruz
  24. Parazinho
  25. Parnamirim
  26. Passagem
  27. Pedra Grande
  28. Pedro Velho
  29. Poço Branco
  30. Pureza
  31. Rio do Fogo
  32. Santa Maria
  33. Santo Antônio
  34. São Gonçalo do Amarante
  35. São José de Mipibu
  36. São Miguel do Gostoso
  37. São Paulo do Potengi
  38. São Pedro
  39. Senador Elói de Souza
  40. Senador Georgino Avelino
  41. Serra Caiada
  42. Serrinha
  43. Taipu
  44. Tibau do Sul
  45. Touros
  46. Várzea
  47. Vera Cruz
  48. Vila Flor

 

Cidades no alerta amarelo:

 

  1. Afonso Bezerra
  2. Alto do Rodrigues
  3. Angicos
  4. Arês
  5. Baía Formosa
  6. Barcelona
  7. Bento Fernandes
  8. Bodó
  9. Bom Jesus
  10. Brejinho
  11. Caiçara do Norte
  12. Caiçara do Rio do Vento
  13. Canguaretama
  14. Ceará-Mirim
  15. Cerro Corá
  16. Espírito Santo
  17. Extremoz
  18. Fernando Pedroza
  19. Galinhos
  20. Goianinha
  21. Guamaré
  22. Ielmo Marinho
  23. Jandaíra
  24. Januário Cicco
  25. Jardim de Angicos
  26. João Câmara
  27. Jundiá
  28. Lagoa d’Anta
  29. Lagoa de Pedras
  30. Lagoa de Velhos
  31. Lagoa Salgada
  32. Lajes
  33. Lajes Pintadas
  34. Macaíba
  35. Macau
  36. Maxaranguape
  37. Montanhas
  38. Monte Alegre
  39. Monte das Gameleiras
  40. Natal
  41. Nísia Floresta
  42. Nova Cruz
  43. Parazinho
  44. Parnamirim
  45. Passa e Fica
  46. Passagem
  47. Pedra Grande
  48. Pedra Preta
  49. Pedro Avelino
  50. Pedro Velho
  51. Pendências
  52. Poço Branco
  53. Pureza
  54. Riachuelo
  55. Rio do Fogo
  56. Ruy Barbosa
  57. Santa Cruz
  58. Santa Maria
  59. Santana do Matos
  60. Santo Antônio
  61. São Bento do Norte
  62. São Gonçalo do Amarante
  63. São José de Mipibu
  64. São José do Campestre
  65. São Miguel do Gostoso
  66. São Paulo do Potengi
  67. São Pedro
  68. São Tomé
  69. Senador Elói de Souza
  70. Senador Georgino Avelino
  71. Serra Caiada
  72. Serra de São Bento
  73. Serrinha2413508RN
  74. Sítio Novo
  75. Taipu
  76. Tangará
  77. Tibau do Sul
  78. Touros
  79. Várzea
  80. Vera Cruz
  81. Vila Flor

