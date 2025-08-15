Inmet emite três alertas de acumulado de chuvas para Natal e outras 80 cidades do RN
Portal g1 RN
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu três alertas de acumulado de chuvas para municípios do Rio Grande do Norte.
- Alerta vermelho: válido até 23h59 desta sexta-feira (15);
- Alerta laranja: válido até 10h de sábado (16)
- Alerta amarelo: válido até 23h59 de sábado (16).
🟡 O aviso é da cor amarela, de perigo potencial, que representa o nível mais baixo na escala de gravidade do Inmet. O Inmet prevê volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros em um único dia.
🟠 O alerta laranja, de perigo, prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Neste caso, segundo o Inmet, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.
🔴 O alerta vermelho é de grande perigo e prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, com grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.
Embora o risco seja considerado baixo, há possibilidade de alagamentos e deslizamentos pontuais em áreas suscetíveis, especialmente nas regiões Central Potiguar, Leste Potiguar e Agreste Potiguar.
O instituto orienta que a população evite sair durante temporais, observe possíveis movimentações em encostas e não utilize aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica durante as instabilidades climáticas.
Em caso de emergência, os moradores das áreas afetadas devem procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Cidades no alerta vermelho:
- Baía Formosa
- Canguaretama
- Tibau do Sul
- Vila Flor
Cidades no alerta laranja:
- Arês
- Baía Formosa
- Bento Fernandes
- Bom Jesus
- Brejinho
- Canguaretama
- Ceará-Mirim
- Espírito Santo
- Extremoz
- Goianinha
- Ielmo Marinho
- Januário Cicco
- João Câmara
- Jundiá
- Lagoa de Pedras
- Lagoa Salgada
- Macaíba
- Maxaranguape
- Montanhas
- Monte Alegre
- Natal
- Nísia Floresta
- Nova Cruz
- Parazinho
- Parnamirim
- Passagem
- Pedra Grande
- Pedro Velho
- Poço Branco
- Pureza
- Rio do Fogo
- Santa Maria
- Santo Antônio
- São Gonçalo do Amarante
- São José de Mipibu
- São Miguel do Gostoso
- São Paulo do Potengi
- São Pedro
- Senador Elói de Souza
- Senador Georgino Avelino
- Serra Caiada
- Serrinha
- Taipu
- Tibau do Sul
- Touros
- Várzea
- Vera Cruz
- Vila Flor
Cidades no alerta amarelo:
- Afonso Bezerra
- Alto do Rodrigues
- Angicos
- Arês
- Baía Formosa
- Barcelona
- Bento Fernandes
- Bodó
- Bom Jesus
- Brejinho
- Caiçara do Norte
- Caiçara do Rio do Vento
- Canguaretama
- Ceará-Mirim
- Cerro Corá
- Espírito Santo
- Extremoz
- Fernando Pedroza
- Galinhos
- Goianinha
- Guamaré
- Ielmo Marinho
- Jandaíra
- Januário Cicco
- Jardim de Angicos
- João Câmara
- Jundiá
- Lagoa d’Anta
- Lagoa de Pedras
- Lagoa de Velhos
- Lagoa Salgada
- Lajes
- Lajes Pintadas
- Macaíba
- Macau
- Maxaranguape
- Montanhas
- Monte Alegre
- Monte das Gameleiras
- Natal
- Nísia Floresta
- Nova Cruz
- Parazinho
- Parnamirim
- Passa e Fica
- Passagem
- Pedra Grande
- Pedra Preta
- Pedro Avelino
- Pedro Velho
- Pendências
- Poço Branco
- Pureza
- Riachuelo
- Rio do Fogo
- Ruy Barbosa
- Santa Cruz
- Santa Maria
- Santana do Matos
- Santo Antônio
- São Bento do Norte
- São Gonçalo do Amarante
- São José de Mipibu
- São José do Campestre
- São Miguel do Gostoso
- São Paulo do Potengi
- São Pedro
- São Tomé
- Senador Elói de Souza
- Senador Georgino Avelino
- Serra Caiada
- Serra de São Bento
- Serrinha2413508RN
- Sítio Novo
- Taipu
- Tangará
- Tibau do Sul
- Touros
- Várzea
- Vera Cruz
- Vila Flor