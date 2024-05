Inmet emite dois alertas de acumulado de chuvas para Natal e outras 68 cidades do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (28) dois alertas – um amarelo e outro laranja – de perigo e perigo potencial – por causa das chuvas no litoral do Rio Grande do Norte. Os avisos abrangem Natal e outras 68 cidades, principalmente do litoral, e valem até às 10h da quarta-feira (29).

O alerta laranja atinge a capital potiguar e outras 14 cidades do Litoral Sul do estado, com previsão de acumulado de chuva entre 30 a 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.

As recomendações envolvem: evitar enfrentar o mau tempo; observar alteração nas encostas; se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

“Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos”, recomendou o Inmet.

Cidades em alerta laranja

Arês

Baía Formosa

Canguaretama

Ceará-Mirim

Extremoz

Goianinha

Macaíba

Natal

Nísia Floresta

Parnamirim

São Gonçalo do Amarante

São José de Mipibu

Senador Georgino Avelino

Tibau do Sul

Vila Flor

Cidades em alerta amarelo

Já em 54 cidades do Litoral Norte e da região Agreste, a previsão é de um volume de chuvas menor, variando entre 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. Ainda assim, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com áreas de risco. As recomendações do Inmet são as mesmas para as cidades em alerta laranja.

Areia Branca

Arês

Bento Fernandes

Bom Jesus

Brejinho

Caiçara do Norte

Canguaretama

Carnaubais

Ceará-Mirim

Espírito Santo

Extremoz

Galinhos

Goianinha

Grossos

Guamaré

Ielmo Marinho

Jandaíra

Januário Cicco

João Câmara

Jundiá

Lagoa de Pedras

Lagoa Salgada

Macaíba

Macau

Maxaranguape

Montanhas

Monte Alegre

Mossoró

Nova Cruz

Parazinho

Parnamirim

Passagem

Pedra Grande

Pedro Avelino

Pedro Velho

Pendências

Poço Branco

Porto do Mangue

Pureza

Rio do Fogo

Santa Maria

Santo Antônio

São Bento do Norte

São Gonçalo do Amarante

São José de Mipibu

São Miguel do Gostoso

São Pedro

Serra do Mel

Serrinha

Taipu

Tibau

Touros

Várzea

Vera Cruz