Inmet emite dois alertas de acumulado de chuvas em cidades do RN; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de acumulados de chuvas para várias cidades do Rio Grande do Norte (veja lista mais abaixo). O aviso amarelo é válido até 23h5o desta sexta (24) e o laranja até às 10h de sexta (24).

Entenda abaixo os níveis dos alertas:

Grau de severidade

🟡 Perigo Potencial Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário

🟠 Perigo Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.

🔴 Grande perigo Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência.

🟠 No alerta laranja, as chuvas variam entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 mm/dia. Há nesse tipo de alerta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, segundo o Inmet.

🟡 No alerta amarelo, as chuvas variam entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.

Recomendações

Em caso de chuva intensa, é recomendado:

não se abrigar debaixo de árvores;

não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia

em caso de necessidade, acionar Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades atingidas pelas chuvas

Alerta laranja

Arês

Baía Formosa

Bom Jesus

Brejinho

Caiçara do Norte

Canguaretama

Ceará-Mirim

Espírito Santo

Extremoz

Galinhos

Goianinha

Ielmo Marinho

Jandaíra

João Câmara

Jundiá

Lagoa de Pedras

Lagoa Salgada

Macaíba

Maxaranguape

Montanhas

Monte Alegre

Natal

Nísia Floresta

Nova Cruz

Parazinho

Parnamirim

Passagem

Pedra Grande

Pedro Velho

Poço Branco

Pureza

Rio do Fogo

Santo Antônio

São Bento do Norte

São Gonçalo do Amarante

São José de Mipibu

São Miguel do Gostoso

São Pedro

Senador Georgino Avelino

Serrinha

Taipu

Tibau do Sul

Touros

Várzea

Vera Cruz

Vila Flor

Alerta amarelo

Açu

Afonso Bezerra

Alto do Rodrigues

Angicos

Areia Branca

Arês

Baía Formosa

Baraúna

Bento Fernandes

Bom Jesus

Brejinho

Caiçara do Norte

Caiçara do Rio do Vento

Canguaretama

Carnaubais

Ceará-Mirim

Espírito Santo

Extremoz

Galinhos

Goianinha

Governador Dix-Sept Rosado

Grossos

Guamaré

Ielmo Marinho

Ipanguaçu

Jandaíra

Jardim de Angicos

João Câmara

Jundiá

Lagoa de Pedras

Lajes

Macaíba

Macau

Maxaranguape

Montanhas

Monte Alegre

Mossoró

Natal

Nísia Floresta

Nova Cruz

Parazinho

Parnamirim

Passagem

Pedra Grande

Pedra Preta

Pedro Avelino

Pedro Velho

Pendências

Poço Branco

Porto do Mangue

Pureza

Riachuelo

Rio do Fogo

Santa Maria

São Bento do Norte

São Gonçalo do Amarante

São José de Mipibu

São Miguel do Gostoso

São Paulo do Potengi

São Pedro

Senador Georgino Avelino

Serra do Mel

Taipu

Tibau

Tibau do Sul

Touros

Upanema

Várzea

Vera Cruz

Vila Flor