Inmet emite alerta laranja de chuvas intensas em todos os municípios do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para fortes chuvas em todas os municípios do Rio Grande do Norte. O aviso, que indica “perigo”, teve início às 9h33 desta quarta-feira 5 e seguirá até as 10h da manhã de quinta-feira 6.

Segundo o Inmet, as precipitações podem variar entre 30 e 60 mm por hora ou atingir um acumulado de 50 a 100 mm ao longo do dia. Além disso, são esperadas rajadas de vento que podem oscilar entre 60 e 100 km/h.

Diante desse cenário, o instituto destaca riscos como cortes no fornecimento de energia, queda de galhos e descargas elétricas. Para minimizar perigos, recomenda-se evitar abrigo sob árvores durante ventanias e não estacionar veículos perto de torres de transmissão ou placas de publicidade.

Outra orientação do Inmet é desligar aparelhos elétricos e, se possível, desativar o quadro geral de energia em caso de instabilidade. Para emergências, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.