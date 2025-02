Inmet alerta pra chuvas intensas em Natal e mais 39 cidades do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para chuvas intensas em Natal e mais 39 cidades do Rio Grande do Norte. O aviso vale até 10h desta segunda-feira (24). (Veja lista de cidades mais abaixo).

O aviso é da cor amarela, que representa perigo potencial, o menor nível na escala de gravidade do órgão. Os outros dois níveis são laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).

O aviso da cor amarela prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Entre as regiões atingidas pelas chuvas estão cidades do Oeste e Leste Potiguar, além da Região Central e do Agreste.

Neste tipo de alerta, segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o órgão recomenda:

não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de necessidade ou para ter mais informações, o Inmet recomenda ligar para Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja cidades

Assú

Afonso Bezerra

Alto do Rodrigues

Apodi

Areia Branca

Baraúna

Bento Fernandes

Caiçara do Norte

Carnaubais

Ceará-Mirim

Extremoz

Galinhos

Governador Dix-Sept Rosado

Grossos

Guamaré

Ipanguaçu

Jandaíra

Jardim de Angicos

João Câmara

Lajes

Macau

Maxaranguape

Mossoró

Natal

Parazinho

Pedra Grande

Pedra Preta

Pedro Avelino

Pendências

Poço Branco

Porto do Mangue

Pureza

Rio do Fogo

São Bento do Norte

São Gonçalo do Amarante

São Miguel do Gostoso

Serra do Mel

Taipu

Tibau

Touros