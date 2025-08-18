Inmet alerta para ventos fortes que podem movimentar dunas e invadir construções na orla do RN
Inmet alerta para ventos fortes que podem movimentar dunas e invadir construções na orla do RN; veja cidades
Aviso da cor amarela, que representa perigo potencial, vale até 10h da quarta-feira (20).
Por g1 RN
18/08/2025 12h18 Atualizado há uma hora
Alerta de ventos costeiros para o RN — Foto: Divulgação/Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de fortes ventos costeiros que podem atingir 23 municípios do Rio Grande do Norte.
O fenômeno, de perigo potencial, pode movimentar dunas de areia e atingir construções na orla potiguar.
Segundo o Inmet, o alerta é válido até 10h da quarta-feira (20). Veja lista dos municípios atingidos abaixo.
Veja cidades:
Areia Branca
Baraúna
Caiçara do Norte
Carnaubais
Galinhos
Grossos
Guamaré
Jandaíra
João Câmara
Macau
Mossoró
Parazinho
Pedra Grande
Pedro Avelino
Pendências
Porto do Mangue
Pureza
Rio do Fogo
São Bento do Norte
São Miguel do Gostoso
Serra do Mel
Tibau
Touros