Inmet alerta para ventos fortes que podem movimentar dunas e invadir construções na orla do RN

Inmet alerta para ventos fortes que podem movimentar dunas e invadir construções na orla do RN; veja cidades

Aviso da cor amarela, que representa perigo potencial, vale até 10h da quarta-feira (20).

Por g1 RN

18/08/2025 12h18 Atualizado há uma hora

Alerta de ventos costeiros para o RN — Foto: Divulgação/Inmet

Alerta de ventos costeiros para o RN — Foto: Divulgação/Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de fortes ventos costeiros que podem atingir 23 municípios do Rio Grande do Norte.

O fenômeno, de perigo potencial, pode movimentar dunas de areia e atingir construções na orla potiguar.

Segundo o Inmet, o alerta é válido até 10h da quarta-feira (20). Veja lista dos municípios atingidos abaixo.

Veja cidades:

Areia Branca

Baraúna

Caiçara do Norte

Carnaubais

Galinhos

Grossos

Guamaré

Jandaíra

João Câmara

Macau

Mossoró

Parazinho

Pedra Grande

Pedro Avelino

Pendências

Porto do Mangue

Pureza

Rio do Fogo

São Bento do Norte

São Miguel do Gostoso

Serra do Mel

Tibau

Touros