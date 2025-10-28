Inmet alerta para ventos costeiros em 31 cidades do RN até sexta (31); veja lista

Por g1 RN

27/10/2025 16h11 Atualizado há um dia

Ventania derruba árvores e telhas no RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de ventos costeiros para 31 cidades do Rio Grande do Norte até a próxima sexta-feira (31). Entre as cidades, estão Natal e Mossoró. (Veja, mais abaixo, a lista completa).

O aviso é de perigo potencial, da cor amarela, o nível mais baixo no grau de severidade do órgão.

De acordo com o Inmet, o risco potencial desse tipo de alerta é a “intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla”.

A instrução, em caso de problemas, segundo o órgão, é acionar aDefesa Civil (telefone 199).

Ventos costeiros no RN — Foto: Inmet

Ventania no RN

Nos últimos dias, casos envolvendo a ventania tem chamado a atenção no Rio Grande do Norte. Em Assú, na Região Oeste, um motociclista morreu após ser atingido por uma placa metálica que se desprendeu com o vento.

Também em Assú, o monumento de uma galinha de 6 metros de altura caiu após uma ventania. Ninguém ficou ferido no caso.

A ventania também derrubou um coqueiro em João Câmara e também arrancou o telhado de uma casa em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal (veja no vídeo que abre a matéria).

Meteorologista explica ventanias

Segundo o meteorologista Gilmar Bristot, chefe do departamento de meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (Emparn), essas rajadas de vento mais intensas neste período do ano não são tão comuns.

“Nesse período final de outubro os ventos já começam a relaxar, apresentar uma diminuição da velocidade, ou à sua condição de normalidade. O que está acontecendo é que no oceano Pacífico, nós estamos numa fase inicial do fenômeno La Niña. Esse fenômeno faz com que haja uma facilitação da circulação dos ventos aqui no Nordeste”, explicou.

“Normalmente, o período em que os ventos apresentam uma rajada maior é entre 9h e 16h e 17h. Então, esse período você pode ter rajadas de vento, e o relevo também influencia muito na questão de você criar canais com ventos em intensidade maior, causando assim essas rajadas intensas”.